Вашингтон, 22 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный мощным ураганом «Флоренс» восточному побережью США аналитики агентства Moody’s оценили в $38−50 млрд. Об этом накануне, 21 сентября, пишет Wall Street Journal со ссылкой на отчёт агентства.

Цитата из к/ф «Пятая волна». реж Дж. Блэйксон. 2016. США После бури

Напомним, ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Наибольший урон стихия нанесла в штатах Северная и Южная Каролина. По данным Moody’s, за неделю сильных дождей и рекордных наводнений первоначальные оценки ущерба, нанесенного ураганом «Флоренс» ставят его в один ряд сильнейших в истории США ураганов.

Аналитики агентства оценили ущерб, нанесённый «Флоренс» в $38−50 млрд.

Однако это существенно меньше, чем урон, который нанесли три прошлогодние циклона.

Речь идёт об ураганах «Харви», ущерб от которого в 2017 году был оценен в $133,5 млрд, «Мария» ($120 млрд) и «Ирма» ($84,2 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв урагана «Флоренс» возросло до 43 человек.