Луганск, 22 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Дважды за прошедшие сутки была обстреляна территория Луганской Народной Республики войсками ВСУ, сообщают 22 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В СЦКК уточнили, что за 21 сентября со стороны ВСУ Украины было зафиксировано два факта нарушения «школьного» перемирия.

Обстрелу из крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Желобок и Калиновка. Всего, по данным СЦКК, было выпущено около 10 снарядов.

Данные по разрушениям и пострадавшим среди мирного населения ЛНР уточняются.

Напомним, что, как ранее сообщал ИА REGNUM, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ могут предпринять попытку занять населенные пункты (ЛНР), находящиеся в «серой зоне», для чего украинская сторона уже начала подготовку видео-инсценировок с участием местного населения.