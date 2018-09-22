Актюбинск (Актобе), Казахстан, 22 сентября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Актюбинске состоялся слёт матерей, участники которого приняли призыв к поддержке материнства и детства, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию девочек и к другим мерам семейной политики. Об этом 22 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Эжен Каррьер. Поцелуй ее матери. Конец 1890-х

Женщины Казахстана призвали создавать в школах и учреждениях образования женские клубы и советы матерей, разъяснять молодым людям преимущества законного брака и повышать ответственность родителей перед детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в рамках слёта матерей состоялась церемония открытия первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания. Работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье.