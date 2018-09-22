Берёзовский, Свердловская область, 22 сентября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В свердловском Берёзовском суд не стал изолировать 13-летнюю девочку, которая снимала на видео издевательства своих четверых сверстников над 20-летним инвалидом. Об этом сообщают местные СМИ.

(сс) Jordan McDonald Девочка

В суде, как пишет портал Е1.ru, адвокат матери погибшего объяснил необходимость отправить девочку в заведение для трудных подростков. По его словам, девочка состояла на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних и социально опасна.

Тем не менее суд отказался отправлять девочку в спецшколу. Решение будет обжаловано.

Напомним, трагедия произошла 9 августа. Компания из пяти подростков, в которой была и девочка, заманили 20-летнего гражданина за гаражи и забили до смерти. Девочка снимала расправу на мобильный телефон и затем опубликовала видео в соцсети.

Убийство инвалида вызвало широкий резонанс. Подозреваемые были пойманы. Девочка уголовной ответственности не подлежит, так как ей ещё не исполнилось 14 лет. Но четверо стали фигурантами уголовного дела.

Один из подростков был арестован, ещё троих суд отпустил на свободу. Жители города Берёзовского потребовали арестовать всех участников расправы над инвалидом. С таким же ходатайством выступил и Следственный комитет. В итоге суд пошёл навстречу.

Сейчас двое подростков дожидаются суда в СИЗО. Ещё двое находятся под домашним арестом. Один из последних ранее был водворён в изолятор, но свердловский областной суд смягчил ему меру пресечения.