Вашингтон, 22 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Число жертв мощного ураган «Флоренс», который обрушился на восточное побережье США, достигло 43 человек. Об этом накануне, 21 сентября, сообщает Associated Press.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Напомним, ураган «Флоренс» ударил по восточному побережью США 14 сентября. Наиболее сильно от урагана пострадали штаты Южная и Северная Каролина.

Сильнейший ветер валил деревья, разрушал здания, также были замечены торнадо. Ураган принес с собой обильные осадки, которые вызвали подъем уровня воды в реках и подтопления.

Сперва сообщалось о 32 погибших. Теперь их число возросло до 43.

На данный момент 56 тыс. зданий остаются без электроснабжения. Сотни дорог в 17 округах Северной Каролины перекрыты.

Власти просят граждан без крайней необходимости не покидать своих жилищ.