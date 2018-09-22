Байконур, Казахстан, 22 сентября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. На Байконуре специалисты из Казахстана, работавшие ранее над запуском ракет «Протон», проходят переобучение на объектах, переданных республике по проекту «Байтерек», сообщает 22 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме «Байконур».

NASA Космодром Байконур. Гагаринский старт

По данным источника, большая часть специалистов уже проводит техническое обслуживание оборудования.

Казахстан получил монтажно-испытательный корпус, стартовый комплекс и вспомогательную инфраструктуру.

Источник добавил, что в настоящее время для оформления передачи стороны готовят документы, которые будут подписаны на правительственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменений в соглашение о создании космического комплекса «Байтерек», который будет реализован под ракету-носитель «Союз-5».