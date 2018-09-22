Вашингтон, 22 сентября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. О планах России по приведению в боеготовность к 2024 году нового подводного флота, оснащенного ракетами с гиперзвуковой скоростью, сообщил 22 сентября американский телеканал SNBC, ссылаясь на источник, знакомый с данными американской разведки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подводная лодка у Английской набережной

По сообщению источника, в Москве сократили финансирование ряда военных программ для реализации программы создания восьми подводных лодок, способных нести на своем борту гиперзвуковые ракеты. Согласно американской классификации, речь идет о подлодках типа «Борей 2» или «Борей А», которые должны поступить на вооружение в Тихоокеанский и Северный флоты России.

Субмарина такого типа будет оснащена 20-ю ракетами типа «Булава», которые смогут нести до десяти гиперзвуковых и ядерных блоков. Таким образом, по сообщению SNBC, каждая подлодка такого типа сможет выпустить до 200 ракет с гиперзвуковой скоростью, а это представляет угрозу «которую США в настоящее время не могут отразить». 14 субмарин типа «Огайо», состоящих на вооружении флота США, не обладают системами способными к перехвату гиперзвукового оружия.

Отметим, о создании Россией гиперзвуковых ракет сообщил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию России 1 марта текущего года. Среди прочих новинок российского вооружения он рассказал о ракетном комплексе с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард» и гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе «Кинжал».