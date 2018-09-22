Екатеринбург, 22 сентября, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Избранная 9 сентября Екатеринбургская городская дума на своём первом заседании рассмотрит три вопроса. Повестка заседания уже утверждена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Городская дума Екатеринбурга

Вначале депутаты изберут своего председателя. Вторым вопросом идёт избрание заместителя председателя. И третьим значится вопрос об избрании главы города.

Напомним, первое заседание состоится 25 сентября. Если всё пройдёт без сбоев, то уже в этот день Екатеринбург обретёт мэра. Всего на этот пост собрались 19 кандидатов. Основным считается вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. Его кандидатуру поддерживает и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.