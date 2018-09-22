Эр-Рияд, 22 сентября, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Впервые в истории Саудовской Аравии главную новостную телепередачу на государственном канале страны будет вести женщина Виам аль-Дахил, сообщает Daily Mail.

David Dennis Хиджаб

Отмечается, что партнером по новостному выпуску у нее все же будет мужчина. Ранее аль-Дахил работала корреспондентом CNBC Arabia.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2018 года женщины Саудовской Аравии получили право получать водительское удостоверение и самостоятельно управлять автомобилем без сопровождения мужчины.

Также летом в стране первые 12 женщин получили лицензии на работу нотариусом. А уже в сентябре 2018 одна из авиакомпаний королевства Flynas объявила о планах привлекать женщин к работе в гражданской авиации — как в качестве бортпроводниц, так и вторых пилотов.