Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Из-за ухудшения гуманитарной обстановки в Йемене за последние недели стране может грозить катастрофа, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза ООН, сообщает агентство «Синьхуа».

Rod Waddington Дети Йемена

Лоукок заявил, что жителям Йемена из-за ухудшения гуманитарной обстановки грозит массовый голод. По его словам, больше половины жителей Йемена не обеспечены продовольствием, а еще восемь миллионов находятся в тяжелом положении, им в настоящее время нужна «чрезвычайная продовольственная помощь».

Напомним, Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года: против правительственных войск воюют хуситы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Al Jazeera передала данные правозащитных организаций, согласно которым в этой стране более пяти миллионов детей голодают.

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