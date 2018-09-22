Бриджтаун, 22 сентября, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Правительство Барбадоса назначило певицу Робин Фенти, более известную под псевдонимом Рианна, чрезвычайным и полномочным послом, сообщает пресс-служба кабинета министров Барбадоса.

Deviantart.com Рианна

Отмечается, что Рианна является уроженкой острова и уделяет большое внимание благотворительности на своей родине.

«Рианна очень любит свою страну, и особенно это отражается в её благотворительной деятельности, например, в сфере здоровья и образования», — сообщает премьер-министр страны.

По ее словам, Рианна способствовала растущей популярности Барбадоса за рубежом, поэтому власти острова хотят дать ей больше возможностей для развития. Сама певица заявила, что с гордостью принимает новую должность, и выразила готовность работать больше над улучшением жизни в Барбадосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года на Барбадосе был убит двоюродный брат певицы Рианны. Сообщается, что после празднования рождества со своей сестрой Тэвон Алилен был застрелен неизвестным мужчиной из огнестрельного оружия.