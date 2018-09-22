Москва, 22 сентября, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Предложение об отставке министра транспорта Алана Лушникова внесено, но еще не подписано, заявил чиновник журналистам.

DonkeyHotey Хромая утка

На вопрос журналистов, чем же он займется после отставки, Лушников заявил, что намерен «петь», то есть сосредоточиться на своих творческих начинаниях. В настоящее время он является вокалистом рок-группы Ctrlband. Пока не известно, кто же займет его место на посту заместителя министерства транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в СМИ появилась информация, что замминистра транспорта Алан Лушников, курирующий железные дороги, может покинуть свой пост еще до конца августа. При этом в самом министерстве эту информацию подтвердить отказались.