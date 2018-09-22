Диалог, а не изоляция. Париж хочет сотрудничать с Москвой
Париж, 22 сентября, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Сотрудничество с Москвой интересно Парижу, а не изоляция России, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, пишет Le Monde.
Андрей Грук ИА Красная Весна
Эйфелева башня. Париж, Франция
Комментируя ситуацию с так называемым делом Скрипаля, Ле Дриан сказал:
«Мы не хотим изоляции России, мы хотим сотрудничать».
Напомним, Франция — одна из стран, поддержавших обвинения Лондона в адрес России по «делу Скрипаля».
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