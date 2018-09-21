Сараево, 22 сентября, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Орден Республики Сербской вручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову президент республики Милорад Додик.

Medija centar Beograd Президент Республики Сербской Милорад Додик

Церемония состоялась 21 сентября в ходе визита главы МИД РФ в Боснию и Герцеговину. Награду Лаврову вручили «за исключительные заслуги по развитию и укреплению сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость».

Напомним, 21 сентября состоялся визит Лаврова в Боснию и Герцеговину, где глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с членами президиума страны и с министром иностранных дел Игорем Црнадаком, в Баня-Луке (город в Боснии и Герцеговине, столица Республики Сербской) — беседу с Додиком.

Лавров и Црнадак подписали план консультаций между МИД РФ и МИД Боснии и Герцеговины на 2019−2020 гг.