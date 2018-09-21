Москва, 22 сентября, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Предложение сыграть Остапа Бендера в кино поступило российскому актёру и телеведущему Дмитрию Нагиеву, передает Russia Today.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Художники

«Сейчас мне предложили проект — и это самые мои большие опасения после «Непрощённого». Это Остап Бендер, — сказал Нагиев. — Вот здесь… я до сих пор ещё мечусь. Я не сказал «да».

Актёр отметил, что ему предложили сняться в фильме, который, в отличие от предыдущих экранизаций приключений Бендера, будет не мьюзиклом, а полнометражной лентой в несколько серий.

Нагиев признался, что пока мучается, решая, играть или нет. «И хочется и колется!» — признаётся он.

Напомним, Остап Бендер — это главный герой произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Наиболее известными исполнителями этой роли в кино стали Сергей Юрский, Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов.