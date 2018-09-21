Осло, 22 сентября, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Более 30 тыс. домов на юге Норвегии оказались без электроснабжения в результате последствий урагана «Кнуд», сообщает сайт местной энергетической компании Agder Energi.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Представители компании сообщают, что из-за урагана в области было повалено много деревьев. Это и вызвало разрывы в линиях электропередач.

В то же время Норвежское телеграфное бюро сообщает о 50 тысячах домов, оставшихся без электричества. В настоящее время сотрудники ремонтных служб работают над восстановлением электроснабжения.

Также из-за поваленных деревьев в Норвегии был закрыт проезд по двум дорогам — Сёрланнсбанен и Остфольдбанен. Урагану уже был присвоен «красный» уровень опасности. Также по данным синоптиков, ураган «Кнуд» движется в сторону Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Забайкальском крае России случился транспортный коллапс из-за неготовности дорожных служб к снежному шторму. Снегопад начался в Красночикойском районе края. В результате снегопада дороги оказались заметены снегом, что сильно затруднило движение по ним автотранспорта.