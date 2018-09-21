Комрат, Молдавия, 21 сентября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Гагаузии назначило новые выборы башкана (главы) автономии на 19 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, депутаты не поддержали предложение действующего башкана Ирины Влах, настаивавшей на проведении выборов 17 февраля — за неделю до парламентских выборов в Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Депутаты обсудили предложение депутата Сергея Чимпоеша провести выборы еще раньше — 26 января. Однако в итоге большинство в составе 18 депутатов, лояльных правящей в Молдавии Демпартии, проголосовали за назначение выборов на 19 мая.

Ранее, напомним, нынешний башкан Ирина Влах высказала намерение баллотироваться на второй срок.