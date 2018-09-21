Тегеран, 21 сентября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. 23 сентября в Алжире состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года. Как сообщало агентство «Блумберг», на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Напомним результаты предыдущих переговоров группы стран ОПЕК+, в состав которой, помимо членов ОПЕК, входит еще 11 производителей нефти, включая Россию. В конце 2016 года странами ОПЕК+ было принято решение о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в день по отношению к уровню добычи октября 2016 г. В результате в течение полутора лет цена барреля нефти поднялась 40 долларов до нынешней «вилки» от 75 до 80 долларов. В июне текущего года, на очередной встрече ОПЕК+, стороны решили увеличить производство на 1 млн баррелей в день, так как изначальное соглашение было выполнено уже на 150%, но не конкретизировали перераспределение квот добычи между собой. Именно перераспределение квот и должно стать центральной темой предстоящей встречи, и, вероятнее всего, именно ее обсуждали на недавней встрече в Москве министры энергетики России и Саудовской Аравии.

Как и следовало ожидать, больше всего предстоящее распределение квот беспокоит Иран. После выхода США из «ядерной сделки» с Ираном Дональд Трамп требует восстановления санкционного режима по отношению к исламской республике, и под его нажимом ряд покупателей нефти уже успел отказаться от поставок из Ирана. В результате, по данным Международного энергетического агентства, уже в июле Иран экспортировал только 1,9 млн баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая. 20 сентября, за три дня до начала встречи в Алжире, с официальным заявлением выступил министр нефти Ирана Бижан Надмар Зангане. «Исламская Республика Иран не поддержит решение ОПЕК+ о перераспределении квот на добычу нефти. Тегеран видит в странах, которые хотят увеличить производство за счет иранских потерь, союзников Вашингтона и, соответственно, своих врагов, поэтому готов противодействовать росту добычи ОПЕК+ любыми доступными способами».

Крайне жесткое заявление, которое делает результаты встречи в Алжире непредсказуемыми. При этом влияние решений группы ОПЕК+ на мировой рынок нефти в последние годы куда более весомо, чем любые заявления президента США.