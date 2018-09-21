Нижний Новгород, 21 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В большинстве регионов Приволжского федерального округа до настоящего момента завершена уборка урожая зерновых на 90% засеянной площади. В нескольких регионах округа наблюдается значительное снижение урожая зерна из-за жаркой погоды летом.

Сбор урожая

В Саратовской области прогнозируют сбор около 4 млн тонн зерновых, что на 33% меньше уровня прошлого года, от засухи погибло около 500 тыс. тонн зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минсельхоз.

В Пензенской области ожидают снижения урожая зерновых на 30% по сравнению с прошлой уборочной кампанией, урожай составит около 1,7 млн тонн. Недобор в Мордовии составит около 400 тыс. тонн от уровня 2017 года. Также снизится урожай и в Самарской области. В Татарии урожайность зерновых снизилась на 23%, в минсельхозе республики напомнили, что режим ЧС из-за засухи действовал на территории 17 районов.

При этом в регионах, где урожайность зерновых традиционно невысокая, снижение будет не столь значительным. Так, в Удмуртии планируют намолотить 677 тыс. тонн зерна против 795 тыс. тонн годом ранее. В Пермское крае урожай будет не ниже уровня прошлого года. А в Кировской области ожидают даже превышения прошлогоднего показателя валового сбора зерна.

В то же время жаркое и засушливое лето оказалось позитивным фактором для качества зерна, что отметили практически во всех регионах ПФО. Высокое качество зерновых позволит обеспечить продовольственную безопасность регионов, которые полностью закроют собственные потребности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самарской области по данным на 17 сентября намолочено 1,65 млн тонн зерна. в 2017 году по данным на 6 сентября общий объем намолоченного зерна составлял 2,5 млн тонн. Было убрано около 80% посевных площадей. Таким образом, урожай зерновых снизился по сравнению с прошлым годом на 850 тыс. тонн или на 34%. Областной минсельхоз прогнозировал урожай зерновых в текущем году на уровне 1,7−1,8 млн тонн еще в середине лета.

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В Мордовии намолочен 1 млн тонн зерна. Урожайность составила 25,8 ц/га. В ходе уборочной кампании в 2017 году в Мордовии был намолочен 1,36 млн тонн зерна. В течение весны и лета на территории республики несколько раз вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с опасными агрометеорологическими явлениями. Последний раз такой же режим был введен 31 августа в связи с почвенной и атмосферной засухой.

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В Оренбургской области по состоянию на 21 сентября аграрии собрали чуть более 2 млн тонн зерновых. Год назад (на 21 сентября 2017 года) урожай составил 4174,6 млн тонн зерна. Таким образом, урожай сократился более чем в два раза. На конец июля площадь, на которой сгорели зерновые, составила 249 тыс. га.

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