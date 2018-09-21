Москва, 21 сентября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. 20 сентября интересный комментарий о логистике экспортных поставок белорусских нефтепродуктов дал коммерческий директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания», крупнейшего экспортера страны, Сергей Гриб.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Белоруссии невыгодно экспортировать свои нефтепродукты через российские порты. В данном случае необходимо смотреть тарифную политику как железной дороги, так и терминалов по перевалке. Если складывать в комплексе как перевалку, так и транспортировку, то в настоящий момент затраты на поставки выше в России, чем в странах Балтии».

Собственно говоря, данное заявление — всего лишь комментарий к статистике экспортных поставок продуктов нефтепереработки за прошедшие месяцы 2018 года. «Белорусская нефтяная компания» за это время поставила за рубеж через территорию РФ 42 тыс тонн нефтепродуктов, через Латвию — 2,94 млн тонн, а через Эстонию — 444 тыс тонн. То есть, в общей сложности, через порты Прибалтики белорусских нефтепродуктов прошло примерно в 100 раз больше, чем через Россию. Впрочем, при этом основным внешним рынком для Белоруссии является соседняя Украина. Так, доля «Белорусской нефтяной компании» в структуре украинского импорта дизтоплива составляет более 80%.

Руководители нефтяной отрасли Белоруссии продолжают жаловаться на то, что «наши производители могут переплатить примерно 150 млн. долларов при переориентации своего экспорта с морских терминалов Прибалтики на российские, поскольку тарифы будут рассчитываться за счет более длинного транспортного плеча». Остается напомнить, что настоящее время российские поставки нефти в Белоруссию идут беспошлинно. Российский бюджет несет потери, которые, как отмечают некоторые эксперты, можно оценить в 1,4 млрд долларов в год при нынешних ценах на нефть. Поэтому условие об использовании российской транспортной инфраструктуры для НПЗ Белоруссии — это вполне обоснованное требование, чтобы был продлен нынешний формат беспошлинного экспорта нефти в Белоруссию. В прошлом году российский президент Владимир Путин во время проведения совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о том, что необходимо увязать поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через РФ. Минск крайне своеобразно относится к пониманию того, что такое Союзное государство и в этом случае — судя по всему для того, чтобы на переговорах о поставках нефти из России в 2019 году обвинить Москву в «ущемлении экономических интересов Белоруссии».