Москва, 21 сентября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. В июне 2008 года завершился последний этап реформы Единой Энергетической Системы России. Безотносительно к Анатолию Чубайсу, это событие можно считать едва ли не самым важным из этапов десоветизации Российской Федерации, которая в результате этой реформы рассталась с принципами создания ЕЭС СССР, разработанными Глебом Кржижановским еще в конце 30-х годов. ЕЭС СССР была частью единого хозяйственного комплекса страны, основной целью ее создания было надежное обеспечение населения, промышленности и сельского хозяйства электроэнергией при минимальных издержках. С 2008 года этот основополагающий принцип ушел в прошлое, энергетика превратилась в отрасль экономики, основная цель которой — получение прибыли. Мы не касаемся идеологии, предлагаем просто зафиксировать как факт — с этого момента неизбежно стала расти себестоимость всех товаров, производимых на территории России, стал неизбежным постоянный рост тарифов для населения. Можно относиться к этому положительно или отрицательно, сам факт от этого не изменится.

Строительство Братской ГЭС

Однако запас прочности, который был вложен в ЕЭС СССР ее разработчиками и создателями, обеспечил ей удивительное свойство. Не обращая внимание на пожелания авторов реформы, энергетика России упорно, будто сама по себе, возвращается под государственное управление — не напрямую, а через государственные холдинговые компании. Созданные для продажи частным собственникам ОГК-1, ОГК-3 и ТГК-11, как и такие энергосбытовые компании, как «Мосэнергосбыт» и «Петербургская сбытовая компания» поэтапно вошли в состав контролируемой государством компании «Интер РАО». Контрольные пакеты ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1 и «Мосэнерго» принадлежат «Газпром Энергохолдингу». Таким образом вне государственного управления остается только две из семи созданных оптовых генерирующих компаний, условный «контрольный пакет» электрической генерации находится в той или иной форме в руках государства.

Территориальные генерирующие компании, в ведении которых по результатам реформы ЕЭС сосредоточена генерация тепловой энергии до последнего времени были наибольшей удачей идеологов реформы — из 11 созданных ТГК под контролем государства до последнего времени находились только четыре. Но о том, что продажа контрольных пакетов ТГК обеспечит появление множества эффективных частных собственников хорошо было рассуждать теоретически, на практике ТГК перешли под контроль всего нескольких частных холдингов. Наиболее удачно шли дела у компании «Т Плюс», которую контролирует Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» — компания смогла сосредоточить в своих руках контрольные пакеты четырех ТГК (ТГК с номерами 5, 6, 7 и 9).

В начале апреля этого года Виктор Вексельберг и компания «Ренова» в числе других российских физических и юридических лиц подпали под санкции минфина США. Санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США в долларах, а также ограничивают контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций. К концу весны стало известно, что ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и Виктор Вексельберг обсуждают возможность слияния активов ГЭХа и ПАО «Т Плюс». 20 сентября стало известно, что ПАО «Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг», ГЭХ) и «Т Плюс» заказали оценку собственных активов. Предполагаемое использование результатов оценки — потенциальная сделка по созданию совместного предприятия. Если идущие переговоры закончатся успешно, то результатом сделки может стать возвращение под контроль государства 61 электростанции в 16 регионах России общей мощностью 15,7 ГВт. Итогом может стать сосредоточение под государственным контролем восьми территориальных генерирующих компаний из 11 и превращение «Газпром Энергохолдинга» в крупнейшую энергетическую компанию России. Что интересно — при этом никакой целенаправленной политики национализации энергетики правительство России не проводит, и создается впечатление, что раздробленная ЕЭС СССР «решает проблему» самостоятельно.