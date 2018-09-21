Киев, 21 сентября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Украине в ближайшие месяцы предоставят автокефалию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 21 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

По его словам, Киев должен получить возможность создать поместную православную церковь до президентских выборов.

«Предоставление этого томоса вот буквально в ближайшие месяцы ставит и нас, и Вселенского патриарха, и церковь в очень сильную позицию», — безапелляционно заявил Климкин.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко сказал почти то же самое, однако не назвал сроки. По словам украинского президента, получение Украиной томоса об автокефалии «находится на финишной прямой».