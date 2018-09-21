Вашингтон, 21 сентября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США протестировали беспилотник MQ-9 Reaper на пригодность к бою против воздушного противника, сообщает 21 сентября Popular Mechanics со ссылкой на материалы конференции Air Force Association Space and Cyber.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Выступивший на конференции командир 432-го авиационного экспедиционного крыла полковник ВВС США Джулиан Читер рассказал о том, что в ноябре 2017 года был проведен секретный эксперимент по применению вооруженного ракетами класса «воздух-воздух» беспилотника в воздушном бою. В качестве носителя ракет был использован беспилотник MQ-9 Reaper, который смог поразить «маневренную воздушную цель», в роли которой выступил дрон меньшего размера.

Стоит отметить, что при этом Джулиан Читер не стал конкретизировать, какая ракета была применена в ходе экспериментального воздушного поединка.

Справка ИА REGNUM : Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper является усовершенствованной модификацией штатного разведывательно-боевого дрона RQ-1/MQ-1 Predator, применяемого ВВС США.