Астана, 21 сентября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. В отношении руководства частной компании, занимающейся отправкой абитуриентов в частные вузы, проводится досудебное расследование. Об этом заявила пресс-секретарь департамента внутренних дел Астаны Софья Кылышбекова, передает 21 сентября телеканал «Первый канал Евразия».

Molbulak.ru Абитуриенты

По словам представителя правоохранительных органов, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Южной Кореи депортировали 20 студентов из Казахстана, как нелегальных мигрантов. Родители написали против частной компании заявление в полицию.

В компании обещали проживание, подготовку и поступление в один из престижных вузов Южной Кореи. Стоимость услуги составила $8,5 тыс. По словам родителей, директор университета отрицает существование образовательных программ, обучение по которым обещала компания.