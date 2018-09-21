Луганск, 21 сентября, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Шахтоуправление «Луганское» госпредприятия «Центруголь» в Луганской Народной Республике (ЛНР) возобновит добычу угля по решению технического совета министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики, сообщает 21 сентября «Луганский информационный центр».

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Согласно сообщению, на шахтоуправлении «Луганское» уже дважды собирался техсовет для решения вопросов относительно возобновления работы шахт. На данный момент принято решение начать работу с шахты «Мащинский», поскольку другая шахта — «Луганская» — сильно разрушена обстрелами. Также заключен договор с подрядчиками, которые обеспечат работу предприятия.

Напомним, шахтоуправление «Луганское» расположено в поселке Юбилейный в Луганске. Шахты предприятия «Луганская» и «Мащинская» соединены горными выработками.