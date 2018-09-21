Москва, 21 сентября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Крупнейший российский банк — Сбербанк принял решение повысить ставки по всей линейке долларовых вкладов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Сбербанка.

ИА Красная Весна Сбербанк

Теперь клиенты Сбербанка могут в режиме онлайн открыть вклад в долларах США по максимальной ставке в 2%.

Вклад в отделении банка в валюте можно открыть под максимальную ставку в 1,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1 — 0,4%.

Напомним, что сегодня американское агентство Bloomberg сообщило, что по его данным, объем валютных депозитов в Сбербанке за август снизился на $1,2 млрд. В Сбербанке это объяснили «эволюцией активов» банка.