Кишинёв, 21 сентября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии Демократической партии обратилась в Конституционный суд с просьбой временно отстранить от должности президента Игоря Додона, отказывающегося подписать указ о назначении двух кандидатов в министры, выдвинутых Демпартией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, группа депутатов от Демпартии попросила рассмотреть запрос в срочном порядке.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Правительству нужны министры, и мы не можем допустить блокирования», — заявил депутат-демократ Сергей Сырбу. Когда суд удовлетворит жалобу, новых членов правительства сможет назначить председатель парламента или премьер-министр.

Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписать указы о назначении новых министров здравоохранения и сельского хозяйства.

Ранее, напомним, Конституционный суд уже постановил, что в случае отказа президента выполнить свои обязанности (в том числе подписание кандидатур на должности министров при повторном их представлении) он временно отстраняется от власти, и вместо него указы подписывает спикер парламента Андриан Канду.

По такой схеме главу государства уже «отключали» несколько раз для утверждения министров или подписания ряда законов.