Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт в ближайшие две недели
Абакан, 21 сентября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, который принимал участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам представитель избирательной комиссии региона Александр Чуманин.
«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — рассказал Чуманин.
Также Чуманин пояснил, что второй тур выборов, в котором будут участвовать лидер первого тура — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, который набрал 44,81% голосов; а также занявший третье место в первом туре кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.
Второй тур должен был пройти 23 сентября, однако теперь придется продлить подготовительный этап, и второй тур выборов губернатора Хакасии пройдёт в ближайшие две недели.