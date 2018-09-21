Кострома, 21 сентября, 2018, 20:56 — ИА Регнум. В Костромской области отмечен рост объемов производства молока на 9,3% за последние 4 года, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса. За тот же период объем переработки молока в регионе увеличился на 23% и составил около 74 тысяч тонн.

Ua-18.ru Молокозавод

На данный момент в области животноводством и молочным скотоводством занимаются 156 сельскохозяйственных предприятий, которые произвели 87 тысяч молока за прошлый год. Переработкой молока занимаются 49 организаций. В прошлом году регион выпустил более 3,2 тысяч сыров, что на 17% выше показателей 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область планирует обеспечивать себя молоком на 80%. Местные власти надеются, что это станет возможным с открытием нового молочного завода ООО «Шуваловское молоко» с 1200 коровами, в который планируют вложить более 740 миллионов рублей.