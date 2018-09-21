Тбилиси, 21 сентября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Грузия станет членом НАТО, но она должна еще сделать многие шаги, заявила 21 сентября заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер в ходе своей публичной лекции в Тбилисском государственном университете.

Солдаты НАТО

По уже сложившейся традиции, замглавы альянса вспомнила о «российской угрозе» и пообещала «обязательно» принять Грузию в НАТО.

«Это был август 2008 года, за этим последовало незаконное признание Россией Южной Осетии и Абхазии в качестве т.н. независимых государств. Мы твердо поддерживаем вас и говорим, что Россия должна отозвать это решение, выполнять обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о прекращении огня, оформленного при посредничестве Евросоюза», — цитирует EaDaily Роуз Гетемюллер.

В рамках обязательного ритуала было заявлено, что Грузия на верном пути, ведущем к заветному членству, но время завершения этого похода «за членством» Гетемюллер так и не указала.

«Мы всегда говорим, что Грузия будет членом НАТО и хочу сейчас сказать эти слова и вам. Конечно, еще много предстоит сделать, еще нужно сделать шаги на пути вступления, однако позиция НАТО твердая и ясная, что Грузия станет членом Альянса», — заявила Гетемюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября экс-советник бывшего президента Грузии Саакашвили Джеффри Сильверман рассказал о сети лабораторий США и их сателлитов, проводящих на территории Грузии работу по созданию биологического оружия.