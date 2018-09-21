Абакан, 21 сентября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Причиной снятия главы Хакасии Виктора Зимина с губернаторских выборов могла стать реальная оценка им своих возможностей. Так считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — цитируют РИА «Новости» Памфилову.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября состоялись выборы главы региона. Ни один из кандидатов не получил пятьдесят процентов плюс один голос. 23 сентября в регионе должен был состояться второй тур губернаторских выборов. За кресло главы региона должны были побороться Виктор Зимин и Валентин Коновалов. 21 сентября поступила информация о том, что глава Хакасии Зимин снялся с выборов.