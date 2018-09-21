Москва, 21 сентября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Украина отказывается от договора о дружбе с Россией из-за самого слова «дружба» и желания его демонстративно демонтировать. Об этом 21 сентября рассказал предприниматель, советник председателя Госдумы Владимир Плигин в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

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Плигин назвал происходящее «продолжением абсолютно трагичной политики».

«В этом слове «дружба» было заключено очень многое из отношений между народами, реальной любви между народами. В настоящее время демонтируют в документе это слово «дружба», пытаются это продемонстрировать», — заявил советник.

По его мнению, подавляющее большинство жителей Украины позитивно относятся к России.

«К сожалению, это немодно, поэтому иногда приходится скрывать, но в частных беседах, в беседах с религиозной общественностью Украины есть постоянное ожидание какого-то чуда, которое бы вновь вернуло страны к взаимодействию», — поделился гость программы.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, в котором закреплялись стратегические принципы, в том числе о нерушимости границ, действовал с 1997 года. В сентябре 2018 года украинский президент Пётр Порошенко принял решение приостановить действие документа.