Абакан, 21 сентября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в избирательной комиссии региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Зимин

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — цитирует информагентство источника.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября состоялись выборы главы Хакасии. Однако ни один из кандидатов не сумел набрать пятьдесят процентов плюс один голос. 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур губернаторских выборов. В нём должны были принять участие Виктор Зимин и Валентин Коновалов.