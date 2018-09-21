Махачкала, 21 сентября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. СКР по Дагестану возбудил уголовное дело после гибели воспитанника детского лагеря «Солнечный берег». Дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении должностным лицом профессиональных обязанностей, вследствие которого произошла смерть ребенка, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Морган Вайстлинг. Сельский доктор

Как выяснило следствие, 13 сентября 10-летний школьник неоднократно обращался в медпункт детского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия с жалобами на головную боль и тошноту. Медики сделали ему промывание желудка и дали таблетки. Однако состояние ребенка к ночи ухудшилось, и его отправили в больницу. Спустя несколько часов мальчик умер.

В настоящее время следователи устанавливают причину смерти. Для этого назначена судебная медицинская экспертиза. Выясняется также, насколько профессионально действовали медицинские работники.

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