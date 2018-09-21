Москва, 21 сентября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В крупнейшем российском банке — Сбербанке — прокомментировали публикацию американского агентства Bloomberg, в котором было сказано, что за август 2018 года объем валюты на счетах частных вкладчиков банка снизился на $1,2 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

В Сбербанке пояснили, что «динамически управляют» своим балансом и поддерживают «диверсифицированную структуру пассивов». Все это обеспечивает надёжность и высокую эффективность активов.

Также в Сбербанке пояснили, что работающие активы сокращаются в той или иной валюте или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определённого источника пассивов.

В связи с этим отток валютных средств необходимо рассматривать как результат управляемой «эволюции баланса банка».