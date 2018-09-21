Киншаса, 21 сентября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Новый подтвержденный случай вируса Эбола зафиксирован на границе Конго и Уганды, 21 сентября передает агентство Reuters.

(сс) hdptcar Больная

По сообщению губернатора провинции Итури, последний случай Эболы зарегистрирован в Чомиа на берегу озера Альберт, в непосредственной близости от границы с Угандой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последней вспышки вируса Эбола в Конго погибли уже не менее 97 человек. Борьбу с вирусом осложняет межплеменной конфликт в провинциях Северное Киву и Итури.

Читайте также: Красный Крест: вооруженный конфликт мешает победить вирус Эбола в Конго