Армянск, Крым, 21 сентября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в крымском городе Армянске 14 сентября, будет снят. Соответствующую рекомендацию главе города было решено дать на заседании оперативного штаба 21 сентября, сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Вальдимар Армянск. Жилые дома

Как сообщается, после согласования графика дети, отправленные 5−6 сентября в санатории и оздоровительные лагеря, смогут вернуться домой. По заявлению замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексея Фридмана, все работы по устранению чрезвычайной ситуации проведены в полном объеме. О стабилизации ситуации сообщила и руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: по ее данным, с 16 сентября превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ не регистрировались, с 18 сентября — они ниже среднесуточных показателей ПДК. Нормализацию ситуации специалисты связывают прежде всего с погодными условиями, а также с принятыми мерами: в кислотонакопитель завода «Титан» было перекачано 1 миллион 250 тысяч кубометров воды, 918 тонн известкового молока.

Между тем, по информации главы республиканского минздрава, за последние сутки к медикам обратились пять человек — с проявлениями аллергических фарингитов, аллергии на коже.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа жители Армянска стали жаловаться на появившийся за ночь «ржавый налёт» на металлических поверхностях в домах и на улицах. 4 сентября власти республики сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, поскольку из кислотонакопителя завода «Крымский титан произошёл выброс. Работа предприятия была приостановлена, из города эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.