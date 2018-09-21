Астана, 21 сентября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Во втором квартале среднедушевое потребление мяса в Казахстане составило 18,7 кг, что на 4% меньше, чем в первом квартале 2018 года, сообщает 21 сентября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

По итогам августа стоимость конины подорожала на 9,3% по сравнению с августом 2017 года, до 1695 тенге ($4,76) за килограмм, стоимость свинины — на 7,6%, до 1281 тенге ($3,6), говядины — на 7,5%, до 1433 тенге ($4,03), баранины — на 6,1%, до 1433 тенге ($4,03). Мясо курицы подешевело на 0,9%, до 746 тенге ($2,1) за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 128 тыс. тонн мяса, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.