Киев, 21 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Действующая на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики «прокуратура Донецкой области» требует лишить русский язык особого статуса в регионе, сообщает 21 сентября пресс-служба украинского ведомства.

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

Как отмечается, в августе 2012 года Донецкий областной совет во исполнение закона «Об основах государственной языковой политики» присвоил русскому языку статус регионального, однако в феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал упомянутый закон несоответствующим конституции.

При этом, как подчёркнуто, Донецким областным советом «не было предпринято никаких мер по отмене принятого им решения».

«Для устранения выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на неделе во Львовской области решением областного совета был введён мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Львовские депутаты заявили о намерении инициировать в Верховной раде Украины введение аналогичного моратория на всей территории страны.

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