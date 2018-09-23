Владимир, 23 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области 23 сентября открылось 985 участков, на которых жители региона смогут проголосовать на выборах губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM. Во втором туре за пост главы региона борются Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР). Избирательная комиссия подготовила более 1,1 млн бюллетеней для голосования.

Flying Russian Золотые ворота во Владимире

Отметим, что три участка расположены в больницах (два во Владимире, один — в Коврове). На 44 участках в Александровском районе будут работать КОИБы.

«Все участники готовы к проведению повторного голосования, проведены проверки сотрудниками МЧС и МВД», — сообщал ранее глава регионального избиркома Вадим Минаев.

Всего в списки избирателей включены более 1,3 млн человек.