Киров, Калужская область, 21 сентября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Выяснялись причины пропажи 8-летней школьницы из Кирова Калужской области. Девочка, которую всю ночь разыскивал огромный отряд из 300 человек, убежала из-за полученной в школе «двойки». Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Денис Амелин.

Фото СУ СК России по Калужской области Колодезные кольца для строительства канализации. В одном пряталась девочка.

По предварительным данным, девочка воспитывается в семье матерью, бабушкой и отчимом, который строго отслеживает успеваемость ребенка в школе. Получив неудовлетворительную оценку, девочка испугалась и приняла решение не возвращаться домой.

Следователи устанавливают условия жизни и воспитания школьницы, социально-бытовые условия, назначена экспертиза на предмет выявления телесных повреждений, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи с участием специалистов проанализируют причины принятия ребенком решения об уходе, после чего дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за его воспитание. В настоящее время девочка временно помещена в реабилитационный центр, ей помогают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области всю ночь на 21 сентября искали пропавшую 8-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы. По тревоге были подняты полицейские, задействованы кинологи с собаками. К поискам также присоединились сотрудники Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов, соседи и знакомые семьи, представители администрации школы, родители других учеников и неравнодушные горожане. На улицы города вышли в общей сложности 300 человек.

21 сентября в 07.30 часов утра местный житель обнаружил девочку в одном из частных секторов города. Девочка пряталась в колодезном кольце, которое домовладелец приготовил для строительства канализации.

Семья пропавшей на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит, жалобы в органы внутренних дел не поступали. В школе девочка характеризуется с положительной стороны. Она проживает в общежитии с отчимом и бабушкой, так как мама длительное время находится на стационарном лечении в областном центре.