Москва, 21 сентября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Сообщениям израильских СМИ о нежелании Владимира Путина отвечать на звонки Башара Асада после гибели в Сирии самолета Ил-20 верить нельзя, заявил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — сказал по этому поводу журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, ряд СМИ Израиля опубликовали сообщения о том, что президент России отказался общаться по телефону с сирийским президентом Асадом после инцидента с гибелью российского самолета-разведчика. Официальный Тель-Авив обвинил в случившемся военных Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО из-за того что израильские истребители прикрылись им от радаров при нанесении авиаударов по сирийской провинции Латакия. Минобороны России расценивает эти действия ВВС Израиля как намеренные, провокационные и недружественные и оставляет за собой право на ответные меры.