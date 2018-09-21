Воронеж, 21 сентября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Банкротство больше не грозит воронежскому футбольному клубу «Факел». Об этом на пресс-конференции 21 сентября сообщил губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас задолженность составляет около 120 млн рублей. Ликвидировать ее планируют за восемь — девять месяцев.

(сс) flooy Игра продолжается

По словам Александра Гусева, за последнее время удалось с помощью заемных средств погасить долги по зарплате, налогам и аренде.

«Общая сумма не уменьшилась, но состав кредиторов изменился. Сейчас у нас нет никакого опасения, что кто-то из кредиторов начнет добиваться банкротства или станет требовать списания средств со счетов», — сказал Александр Гусев.

Кроме того, глава региона подтвердил, что компания «ТНС Энерго» вернулась в состав официальных спонсоров клуба. Правда, пока договоренность есть только на время до конца 2018 года. Губернатор надеется, что компания продолжит быть спонсором клуба и после, однако также правительство рассматривает и другие варианты.