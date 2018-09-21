Черкесск, 21 сентября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В горах Карачаево-Черкесии пропали трое туристов. По предварительным данным, они попали в трещину в леднике Суфруджу. Об инциденте стало известно 21 сентября около 11:00, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

(сс) Gipfelsturm69 Альпинисты

Три пропавших человека совершали восхождение на гору Белалакая в составе группы альпинистов. По данным источника, все трое пропавших являются гражданами Белоруссии. В настоящее время на их поиски направились четверо спасателей.

Кроме того, в 15:30 на поиски пострадавших вылетел вертолет МЧС из Минеральных Вод. Он доставит к леднику, где будут вестись поиски, трех спасателей из Домбая.