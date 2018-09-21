Душанбе, 21 сентября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Регулярные отключения электричества на несколько часов в день возобновились в некоторых районах Таджикистана. Так, в домах жители районов Фархор, Хамадони и Восе с 19 сентября нет света утром с 5 до 8 часов и вечером с 17 до 24 часов, передает «Азия-Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Население беспокоится о том, что в их жизнь вернулся лимит на энергопотребление, но энергетики уверяют, что это временные неудобства. Однако версии расходятся.

Так, по словам заместителя председателя «Барки Точик», исполнительного директора департамента «Распределительных электрических сетей» Мавджуды Холикзода, локальные отключения электричества по стране связаны с проведением плановых профилактических работ, необходимых для подготовки линий электропередач, подстанций разных мощностей и другого оборудования к зимнему периоду. Она заверила, что отключения света — временная мера.

Однако по словам специалистов компании на местах, у них есть директива от руководства — экономить электричество из-за маловодья в Нурекском водохранилище из-за того, что вода реки Вахш сейчас направляется на заполнение водохранилища Рогунской ГЭС.

«У нас имеется устное поручение от руководства «Барки точик» отключать подачу света по часам. Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился», — сообщил заместитель начальника ООО «Шабакахои барки Кулоб» Зариф Табаров, отмечая, что такого маловодья в Нуреке в сентябре ранее не наблюдалось.

Запуск первого из шести генераторов Рогунской ГЭС назначен на 16 ноября 2018 года. На официальном сайте проекта уже ведется обратный отсчет времени. Строительство энергообъекта наблюдатели считают имиджевым проектом президента страны. От запуска ГЭС ждут не только разрешения энергетического кризиса в стране, но и увеличения экспорта электроэнергии в летний период.

Напомним, что на протяжении более 20 лет в Таджикистане ежегодно в период с октября по апрель вводилось ограничение на потребление электричества — свет в дома таджикистанцев в это время подавался на 7−10 часов в сутки. Ситуация изменилась в конце 2016 года с выходом на полную мощность Душанбинской ТЭЦ-2. 14 января 2017 года был снят последний энерголимит.