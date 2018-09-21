Ярославль, 21 сентября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Ярославская область представила опыт по внедрению системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на VIII Международном круглом столе, посвященном сбору и утилизации ТКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Круглый стол

В Ярославской области одним из первых в стране приступил к работе единый региональный оператор по обращению с ТКО.

Как рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков, в конце 2016 года были разработаны территориальная схема обращения с отходами и областная программа комплексного развития отрасли.

В 2017 году регион утвердил правила сбора отходов и порядок деятельности регионального оператора, а также нормативы накопления отходов. С начала текущего года область готовилась к введению единого регионального оператора. Тариф, утвержденный в Ярославской области, стал одним из самых низких в России. Был проведен конкурс, в результате которого региональный оператор приступил к работе с 1 сентября.

«Реформа отрасли продолжается. Предполагается закрытие не отвечающих экологическим требованиям и экономически неэффективных полигонов ТКО. Объекты, эксплуатация которых будет продолжена, планируем модернизировать, в том числе, путем заключения концессионных соглашений. На всей территории области будет внедрена система мусоросортировки за счет создания до конца 2021 года пяти новых современных мусоросортировочных комплексов и усовершенствования существующих. Также в трехлетний период будут полностью обновлены контейнерный и бункерный парки, а до конца 2022 года — проведен переход на современную мусоровывозящую технику», — сказал Дмитрий Пеньков.

Реформирование системы обращения с отходами продолжается. заключено концессионное соглашение в отношении имущественного комплекса полигона в Угличском районе. В течение 8 лет в его модернизацию вложат более 24,5 миллиона рублей.

В 2017 году по поручению губернатора Дмитрия Миронова завершена эксплуатация переполненного полигона ТКО «Красная Деревня» в Переславском районе. В настоящее время сделана его отсыпка инертным материалом, проведены инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объекта, которая проходит государственную экологическую экспертизу. По оценкам специалистов, стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.

Кроме того, в Ярославле возобновила работу мусоросортировочная станция «Чистый город». Она — одна из самых крупных на территории Ярославской области, мощность составляет 160 000 тонн в год. Начиная с 2019 года планируется комплексная модернизация этого объекта, предполагающая его техническое переоснащение и увеличение мощности до 400 000 тонн/год.