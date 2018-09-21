Севастополь, 21 сентября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Строить объекты федеральной целевой программы развития Крыма очень сложно из-за заниженных расценок на стройматериалы в сметах, из-за которых местные строители не хотят участвовать в возведении бюджетных объектов. Таким мнением 21 сентября с журналистами поделился губернатор города Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По его словам, власти города пытаются через Минстрой РФ заложить рыночные строительные расценки, чтобы проекты не были убыточными для подрядчиков.

«Проект строительства инфекционной больницы предлагался многим застройщикам, но тонна металла там указана — 32 тысячи рублей, а на рынке — 42 тысячи. Мы объясняем Главгосэкспертизе, что расценки занижены, поэтому местные строители и не жаждут идти в бюджетные стройки. Это проблемы, это нерентабельно. Ищем компании, которые могут зайти. Но получается не очень», — заявил Овсянников, отметив, что власти ищут варианты решения проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России продлило ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования. До конца 2018 года власти Севастополя включат в неё ещё 340 объектов.