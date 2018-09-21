Донецк, 21 сентября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате взрыва в продовольственном магазине в Кировском районе Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo военкора Семёна Пегова.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

По предварительным данным, ранения осколками получила женщина.

Очевидцы инцидента сообщают в социальных сетях, что на расположенной возле хлебного магазина остановке «Шахта № 19» мужчина, предположительно, привёл в действие ручную гранату.

Подробности произошедшего уточняются.