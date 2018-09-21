Вильнюс, 21 сентября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 21 сентября, открыл в университете Витаутаса Великого международную конференцию «Наследие советской психиатрии» во время которой выразил озабоченность в связи с «политическим злоупотреблением психиатрии в России, Белоруссии и других странах региона, где попираются демократические ценности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В психбольнице

По его словам, критики официальных властей в России становятся «жертвами репрессий» в том числе и применяя принудительное психиатрическое лечение. «Люди, которые не согласны с оккупацией Крыма, насильно лечатся в спихбольницах аннексированного Россией Крыма. Это советские методы, которые Россия хочет превратить в систематический инструмент репрессий», — цитирует слова Линкявичюса его пресс-служба.

Отметим, что сам Линкявичюс в советское время работал секретарём районного комитета ЛКСМ Литовской ССР в Каунасе, и заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве публично много лет обвиняют, что именно «тяжёлое наследие СССР» — причина бед и неудач современного государства. На «травму прошлого» списывается первое место по потреблению алкоголя в мире, первое место по уровню самоубийств на душу населения в мире, массовая эмиграция за границу и так далее.

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