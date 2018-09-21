Милан, Италия, 21 сентября, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Первым в очереди за новым айфоном в магазин на площади Либерти в Милане оказался гражданин России, сообщает La Repubblica в пятницу, 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone

Молодой человек учится в миланском экономическом университете Боккони, отмечают корреспонденты издания.

Очередь в магазин на площади Либерти собралась уже на рассвете, и до открытия магазина его сотрудники предлагали ожидающим кофе, а также давали возможность ознакомиться с инструкциями к новым айфонам.